بومرداس: الإطاحة بشخصين وحجز 1800 قرص مهلوس بحمادي

تمكن فرع محاربة الجريمة الحضرية بالأمن الحضري حمادي التابع لأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس. من الإطاحة بشخصان وضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

القضية جاءت إثر ورود معلومات للمصلحة بخصوص نشاط إجرامي في بيع المؤثرات العقلية على مستوى إقليم الاختصاص. على الفور باشرت الضبطية القضائية تحرياتها الميدانية أين مكنت العملية من توقيف شخصان وضبط 1800 كبسولة من المؤثرات العقلية

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.