بومرداس: الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز 13 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة بودواو بأمن بومرداس، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة، وحجز 13320 قرص مهلوس و1.5 كلغ من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تلقت ذات الفرقة، معلومات مفادها تواجد عصابة إجرامية تقوم بنقل وتخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات.

لتباشر الضبطية القضائية تحرياتها في القضية عل الفور، والتي أسفرت على توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 42 سنة ينحدرون من ولاية بومرداس.

كما مكنت العملية الأمنية من ضبط وحجز بحوزتهم 13320 مؤثر عقلي، و1.5 كلغ من المخدرات صنف القنب الهندي. ومركبة تستعمل في نقل الممنوعات، وأسلحة بيضاء.

ليتم تحويلهم للمصلحة وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية.