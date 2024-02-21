بومرداس: الإطاحة بعصابة تحترف سرقة المركبات عند توقفها

في عمل أمني مشترك قامت به كل من مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس و كذا أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مكن من الإطاحة بعصابة أشرار متكونة من ثمانية أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و 40 سنة.

العصابة قامت بعدة سرقات و ينشطون في عدة ولايات يحترفون سرقة المركبات بإستعمال أدوات و لواحق مركبات أخرى. و استغلالها في تشغيل شاحنات في حالة توقف.

حيث باشرت الفرق العملياتية المشتركة تحرياتها في قضية سرقة شاحنة صغيرة كانت مركونة بإحدى محطات البنزين. أين تم استرجاعها ، مع ضبط معدات ووحدات خاصة بمركبات تستعمل في السرقة كانت بحوزة المتورط الرئيسي و مرافقه.

و مع تكثيف التحريات تم كشف جميع الأطراف المشاركة ضمن قضايا السرقة. ليتم سماع المشتبه فيهم في القضايا السالفة و إنجاز ملفات قضائية مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية، السرقة الموصوفة بتوفر ظرف الليل، التعداد و استحضار مركبة من أجل تسهيل الهروب، سرقة مركبة في حالة توقف بإستعمال مفاتيح مقلدة.