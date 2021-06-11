بومرداس: الإطاحة بعصابة تروج أسلحة محظورة عبر المواقع الالكترونية

تمكنت أفراد الشرطة القضائية لأمن بومرداس من تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص، تقوم بترويج أسلحة محظورة من الصنف السادس. تتمثل في صواعق كهربائية على شكل مصابيح يدوية. والتي تستعمل في السرقات والاعتداءات على المواطنين لغرض المساس بالنظام العام.

وكانت أفراد العصابة تستغل المواقع الالكترونية كفضاء تجاري للترويج، وعلى الفور باشرت الضبطية القضائية تحرياتها في هذه القضية. لتكلل العملية بتوقيف المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بـ 3 أشخاص. وتتراوح أعمارهم ما بين 23 و 30 سنة ينحدرون من وسط وشرق البلاد. كما كانت افراد هذه الشبكة بصدد ترويج هذه الممنوعات بإقليم الاختصاص.

ومكنت العملية من حجز 32 سلاح محظور من الصنف السادس. وتتمثل في صواعق كهربائية من مختلف الأنواع والأحجام. و 13 خرطوشة خاصة بالصواعق الكهربائية. إضافة الى 22 قارورة غاز مسيلة للدموع وشاحنة صغيرة ومركبة سياحية.

إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 6 ملايين و 545 سنتيم و 8 صكوك بريدية. ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة .

قارورات غاز مسيلة للدموع