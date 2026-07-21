بومرداس.. الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات وحجز 1.4 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببومرداس، ممثلة في الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالثنية، من شل نشاط عصابة مختصة في ترويج المخدرات عبر إقليم بلدية سي مصطفى والبلديات المجاورة لها. مع توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالثنية، مفادها تمرير شحنة من الكيف المعالج.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل دورية مشتركة تضم أفراد فرقتي الأمن والتحري للدرك الوطني بسي مصطفى وزموري. مع تنشيط عنصر الاستعلام وغلق جميع المنافذ.

وخلال العملية، تم توقيف شخص كان على متن دراجة نارية، وبعد تفتيشها، عثر على كمية من الكيف المعالج مخبأة داخل صندوق الدراجة النارية.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز 1485 غراماً من الكيف المعالج، و61 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابلين” 300 ملغ. إلى جانب أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي يقدر بـ57 ألف دينار، ودراجة نارية.