بومرداس: الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 2 كلغ “كيف” بخميس الخشنة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية بومرداس من الإطاحة بعصابة بحوزتها أكثر من 2 كلغ من الكيف المعالج في خميس الخشنة.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها إستغلال أحد المجرمين لمسكنه العائلي لإخفاء و ترويج المخدرات. و بناءا على إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص. داهمت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس مسكن المشتبه فيه.

و بعد التفتيش الدقيق لذات المسكن تم ضبط بداخله كمية هامة من المخدرات صنف القنب الهندي كان بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد التحريات المعمقة في القضية من طرف عناصر الضبطية القضائية أسفرت على الإيقاع بأفراد العصابة الإجرامية المكونة من 04 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 31 سنة و 39 سنة ينحدرون من ولاية بومرداس. كما تم ضبط و حجز 2.537 كيلوغرام من المخدرات. 18 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى 0.84 غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين. أسلحة بيضاء، و مبلغ مالي يقدر بـ: 126000 دج من عائدات الترويج.

بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل المتاجرة بالمؤثرات العقلية. مخدرات، المخدرات الصلبة، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي متبوع بتبييض الأموال.

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