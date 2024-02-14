بومرداس: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل ببغلية

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببغلية في بومرداس، من الإطاحة بجماعة مختصة في سرقة المنازل مع إسترجاع مسروقات.

وحسب بيان ذات المصالح وقائع القضية تعود إلى “شكوى تقدم بها صاحب المنزل ببلدية بغلية بخصوص تعرض منزله للسطو من طرف مجهولين وسرقة مجوهرات بقيمة 80 مليون سنتيم.

وعلى إثر ذلك باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببغلية التحريات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. حيث تم إلقاء القبض على مشتبه فيهما اثنين، وبعد التحقيق معهما تم التوصل إلى الشخص الثالث وتوقيفه واسترجاع المسروقات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، بتهم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر باستحضار وسيلة نقل.