أوقعت عناصر الأمن الحضري الثاني، ببومرداس، بمشعوذة “شوافة” قامت مؤخرا بالإحتيال على إمرأة من بومرداس، بإدعائها أنها تنزع طلاسم السحر.

حيثيات القضية، تعود لإمرأة مسبوقة قضائيا، أوهمت زبونتها بأنها مشعوذة قصد الدخول إلى منزلها بحجة مساعدتها على نزع السحر من بيتها.

لتقوم الأخيرة بالإستيلاء على أغراضها المتمثلة في مجوهرات ما قيمته 100 مليون سنتيم عن طريق النصب والإحتيال.

لتتقدم الضحية مـــن مصالح الشرطة، لتقييد شكوى حول القضية، أين قام عناصر الشرطة بإستغلال المعلومات والتعرف على الشخصية المشبوهة التي قامت بعدة عمليات نصب وإحتيال على مواطنين مقابل مبالغ مالية باهظة.

أين تم القبض عليها، ولدى تفتيش مسكنها، تم العثور على طلاسم وحروز، وجلود حيوانات، وتراب وصور شمسية لأشخاص معنيين بالسحر مدون عليها بعبارات غير مفهومة.

بالإضافة إلى ملابس وأكياس ومصاحف مدنسة في أماكن غير لائقة، ليقوم عناصر الشرطة باقتيادها إلى المصلحة وسماعها على محضر رسمي.

ليتم بعدها تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، بتهمة ممارسة السحر والشعوذة وتدنيس المصحف الشريف والذي أمر بإيداعها رهن الحبس إلى غاية محاكمتها.