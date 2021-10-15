بومرداس: الإطاحة بمجموعة إجرامية تمتهن تزوير العملة الوطنية

تمكن أمن ولاية بومرداس من الإطاحة بمجموعة إجرامية تمتهن تزوير العملة الوطنية من فئة 2000 دينار.

ففي إطار محاربة كافة أشكال الجريمة، بالوسط الحضري وبعد ورود معلومات لدى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة دلس. لأمن ولاية بومرداس، مفادها تواجد أشخاص على متن مركبة سياحية يقومون بطرح عملة مقلدة للتداول بمدينة دلس. إستغلالا لنفس المعلومة تم وضع خطة محكمة قصد توقيف المركبة.

وأسفرت العملية على توقيف 3 أشخاص، من بينهم إمرأة. تترواح أعمارهم ما بين 24 و31 سنة ينحدرون من العاصمة وبومرداس.

ومكنت العملية الشرطية من ضبط واسترجاع 34 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، 20000 دج من عائدات عملية الطرح. مركبة سياحية، سلاح أبيض من الصنف السادس”ساطور”.

وبعد إستكمال كافة الإجرءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس المختص إقليما. عن جناية تزوير نقود ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وطرحها للتداول.