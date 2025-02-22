بومرداس.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط قرابة 6 كلغ كيف

بعد ورود معلومات للضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل لأمن ولاية بومرداس ، مفادها تواجد شخص يقوم ببيع وترويج المخدرات بإقليم الدائرة ، على الفور تم تكثيف التحريات ومداهمة مكان تواجده والتي أسفرت بالإيقاع به.

ويتعلق الأمر بثلاثيني ينحدر من نفس البلدية، مسبوق قضائيا، حيث تم ضبط وحجز بحوزته كمية هامة من المخدرات. تقدر بـ5.664 كلغ من صنف القنب الهندي، ومبلغ مالي من عائدات الترويج. ليتم تحويله إلى المصالح المختصة قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه. و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية وضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة منظمة.

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