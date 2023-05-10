بومرداس.. الإطاحة بمنتحل صفة مسؤول يوهم ضحاياه بالتوسط لهم مقابل مبالغ مالية

عالجت مصالح الأمن الحضري سي مصطفى ببومرداس قضية تتعلق بالنصب والاحتيال راح ضحيتها شاب ثلاثيني. وهذا بعد إيهامه من طرف المشتبه فيه الرئيسي المنتحل صفة مسؤول بأنه سيقوم بتوظيفه على مستوى إحدى المؤسسات كعون أمن.

كما قام باستدراجه و طمأنته رفقة شريكيه باستظهار بعض الأوراق الرسمية و وثائق ومحررات غير ممضية ومختومة. مع تحديد مواعيد من طرف المشتبه فيه الرئيسي مع الضحية من أجل دفع بعض المستحقات المالية نظير أتعابه. و الذي كان في كل مرة يتوجه معه إلى إحدى المؤسسات التي أوهمه بالعمل بها كعون أمن. و أمام تماطل المشتبه فيه جعل الضحية يستنجد بمصالح الشرطة التي قامت بالإطاحة به بعد وضع خطة أوقعت به.

وتم التحقيق مع المشتبه فيه وحجز كل الوثائق والمحررات التي كان ينصب بها على ضحاياه. بالإضافة إلى استرجاع مبالغ مالية وصكوك بنكية وبعض المعدات والألبسة الخاصة بأعوان الأمن إضافة إلى بندقية صيد بحرية. وبعد إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه استكمالا لإجراءات التحقيق القضائي تم تقديمه أمام العدالة.