بومرداس: البياري تطيح بشخصين وتحجز 5 كلغ من الكيف المعالج

أطاحت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية “BRI” ببومرداس بشخصين وحجز كمية من المخدرات.

العملية مكنت من حجز 5 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بحوزة شخص يبلغ من العمر 34 سنة.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات عن إشتباه تورط هذا الأخير في نقل كمية معتبرة من الكيف المعالج على متن مركبته.

وأسفرت العملية من توقيف المشتبه به في حالة تلبس على متن سيارة سياحية رفقة عائلته.

وعقب تفتيش المركبة تم ضبط 50 صفيحة مخدرات ما يعادل 5 كلغ، مخبأة بإحكام داخل واقي الصدمات الخاص بذات السيارة.

ليتم في اليوم الموالي وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية إلقاء القبض على شريكه، البالغ من العمر 41 سنة.

وبعد إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.