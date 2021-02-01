بومرداس: الحبس لشخص عٌثر بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس، من توقيف شخص على متن مركبة بحوزته المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف الشخص ببلدية حمادي مفتاح، يبلغ من العمر 31 سنة، مقيم ببلدية خميس الخشنة.

وعند تفتيش المركبة تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على 299 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين.

كما تم العثور بالصندوق الأمامي للسيارة على مبلغ مالي يقدر بـ18000 دج عائدات تلك السموم.

وتم تحويل الموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع وصدر في حقه أمر ايداع رهن الحبس.