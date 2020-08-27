بومرداس.. الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا لحماية المصطافين ويسجل عدة مخالفات

سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، مخطط أمني خاص بحماية المصطافين، يهدف إلى قمع كل أنواع المخالفات والمظاهر السلبية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نفذت وحدات المجموعة عدة مداهمات على مستوى الشواطئ بإقليم الاختصاص منذ بداية فتح موسم الاصطياف.

وتم من خلالها هذه المداهمات، رفع عدة مخالفات متعلقة باستغلال مواقف السيارات بدون رخصة.

وأسفرت عمليات المداهمات على حجز 175 مظلات شمسية، وكراسي، وطاولات من مختلف الأنواع والأحجام.

مع توقيف عدة أشخاص واقتيادهم إلى مقر الفرق الإقليمية المختصة من أجل استكمال التحقيق.

وتدعو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، مواطني الولاية، للتعاون مع وحدات الدرك الوطني بالتبليغ عن أي تجاوز يمس بالأمن والنظام العموميين.

وهذا من خلال التقدم إلى مقر وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة، المنتشرة عبر كافة إقليم الولاية أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1055 وموقع “طريقي TARIKI ” للاستعلام عن حالة الطرقات.

بالإضافة إلى موقع الشكوى المسبقة “PPGN.MDN.DZ”، تحت التصرف.

ومن بين المخالفات التي تعرف انتشارا واسعا في هذا الموسم، قيام بعض الشباب بإرغام المصطافين على دفع مبالغ مالية للدخول إلى الشواطئ.

وإنشاء مواقف للسيارات بدون رخصة، وسياقة الدراجات المائية ” JET SKI” على مقربة من الشواطئ.