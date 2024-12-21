بومرداس: الدرك يحجز 2.4 كلغ كيف معالج وأقراص مهلوسة بخميس الخشنة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة ولاية بومرداس. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات “كيف معالج وأقراص مهلوسة”.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم إختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس. وبعد معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخميس الخشنة. مفادها عزم شبكة إجرامية تقوم تمرير كمية من المخدرات. على متن سيارة سياحية قادمة من الغرب الجزائري عبر الطريق السيار شرق غرب.

على إثر ذلك تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على مستوى بلدية خميس الخشنة. كما تم توقيف المركبة محل البحث على متنها ثلاثة أشخاص. وبعد تفيتيشها تفتيشا دقيقا تم حجز 02 كلغ و400غ من الكيف المعالج. و300 قرص مهلوس نوع بريقابالين (300 ملغ و60 قرص مهلوس نوع كيتيل (6ملغ). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 37000 دج، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما أسفرت التحقيقات إلى توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. من أجل جناية الحيازة، النقل والمتاجرة بالمخدرات “كيف معالج” في إطار شبكة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى الترويج والاتجار غير الشرعي للمؤثرات العقلية والمواد الشبه صيدلانية.

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