بومرداس: الشرطة تستقبل أكثر من 21 ألف إتصال في الثلاثي الأول لسنة 2021

كشفت مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس، أنه تم استقبال خلال سنة 2021 من الثلاثي الأول 21229 إتصال.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 9871 مكالمة عبر الخط الأخضر 1548.

كما تم إستقبال 9466 مكالمة هاتفية عبر خط النجدة 17، و 1398 مكالمة عبر الخط الأخضر 104و 494 مكالمة هاتفية عبر الموزعات الهاتفية.

وأوضح البيان، أن جل هذه الإتصالات كانت تصب في طلب الإغاثة والتبليغ عن الجرائم وعن حوادث المرور.

بالإضافة إلى إتصالات أخرى تمثلت في طلب معلومات وتوجيهات وتقديم يد المساعدة.

وكشف المصدر، أنه تم التكفل بجل هذه الإنشغالات من خلال تقديم خدمات أمنية آنية بفعل الإتصال والتواصل.