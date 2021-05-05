بومرداس.. القبض على ثلاثيني يضع مناشير محرفة للقرآن والسنة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بومرداس.. القبض على ثلاثيني يضع مناشير محرفة للقرآن والسنة
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت فرقـة مكافحـة الجرائـم المعلوماتية، ببومرداس، بحر هذا الأسبوع من القبض على ثلاثيني يسيئ لشعائر الدين الإسلامي عبر مواقع التواصل.

وحسب بيان لأمن الولاية، جاءت هذه العملية، بعد تحريات ورصد مناشير يقوم فيها المتهم بوضع مناشير تسيء للدين وشعائر الإسلام.

واستغل المعني، مختلف المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي لوضع تلك المناشير.

وقام المشتبه فيه، بنشر صور محرفة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية، عبر جداريات المجموعات والصفحات الإلكترونية المختلفة.

بالإضافة إلى قيام المتهم، بالاستهزاء بالدين الإسلامي، من خلال كتاباته.

وأشار البيان، إلى إن المشتبه فيه مقيم بإحدى البلديات الشرقية لعاصمة الولاية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه، أمام الجهات القضائية المختصة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=992527

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com