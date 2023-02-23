بومرداس.. القبض على صاحب شركة تجارية تستغل المواطنين عبر “الفايسبوك”

كشفت الشرطة القضائية لبودواو، التابعة لولاية بومرداس، عن تمكنها من حل وفك قضية نصب واحتيال. حيث قامت بالقبض على صاحب شركة تجارية خدماتية بدون مقر.

وحسب بيان شرطة بومرداس، فإن صاحب الشركة التجارية، يستغل مواقع التواصل الاجتماعي في جلب وجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين المنخرطين. وهذا بهدف المساهمة بمبالغ مالية في رأس مال الشركة.

كما يقوم صاحب الشركة بأخذ مبلغ من المال مقابل تسليم وصولات دفع للضحايا كضمان للاشتراكات والمساهمات المالية مقابل تسليمهم مركبات. والتي هي أصلا ملك لوكالات كراء سيارات عبر مختلف ولايات الوطن.

وبعد التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المختصة تم إيقاف الشخص المشتبه فيه و التحري معه في شأن الضحايا. كما تم استرجاع 9 مركبات سياحية خاصة بوكالات كراء السيارات. وأجهزة إلكترونية و أختام إدارية مسترجعة. ووصولات دفع مبالغ مالية وملفات مرفوقة بصور خاصة بالضحايا. وأكثر من 200 بطاقة اشتراك خاصة بالضحايا المنخرطين. وصكوك بنكية وعقود عمل مؤقتة خاصة بالشركاء المشتبه فيهم. ومبالغ مالية مسترجعة، وحافظات تحتوي على اشهارات للشركة. ليتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.