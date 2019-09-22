بومرداس..القبض على 16 شخصا تورطوا فــي قضـايا تمس بأمن المواطن وممتلكاته

تمكنت شرطة يسر ببومرداس من إلقاء القبض على 16 شخص من بينهم، 03 نساء، تتراوح أعمارهم مابين 16 سنة و49 سنة.

الموقوفون وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، متورطين في العديد من قضايا، تمثلت في السرقة، السب والشتم، الضرب والجرح العمدي.

بالإضافة إلى التحطيم العمدي لملك الغير، خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة، وفق ذات المصدر .

المشتبه فيهم ينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، العملية جاءت وفق تحريات قامت بها قوات الشرطة، بالتنسيق مع الفرق العملياتية.

وتم وضع خطة أمنية محكمة للبحث عن الأشخاص المشتبه فيهم، لتكلل بعدها بالقبض عليهم و تحويلهم للمصلحة .

كما تم سماعهم على محاضر رسمية، مع إنجاز في حقهم ملفات قضائية وتقديمهم أمام الجهات القضائية، ييضيف ذات المصدر .