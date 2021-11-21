بومرداس: القبض على 5 أشخاص زرعوا الرعب وسط الأحياء

تمكنت شرطة زموري بولاية بومرداس وبهدف التصدي للإعتداءات المتكررة على المواطنين العزل. والتصدي لمختلف الجرائم خاصة ما تعلق منها بعصابات الأحياء. من القبض على 5 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قامت شرطة زموري ببومرداس بحجز سلاح أبيض محظور عبارة عن سيف من الحجم الكبير. وإلقاء القبض على خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 31 سنة زرعوا الرعب وسط المواطنين.

وجاءت العملية _حسب المصدر نفسه_ بعد عدة شكاوى لإعتداءات متكررة بواسطة أسلحة بيضاء في بومرداس. حيث قام هؤلاء المسبوقين قضائيا بتشكيل مجموعة أشرار يهددون أمن المواطنين و ممتلكاتهم.

كما تمكنت عناصر الشرطة من إيقافهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن تهمة تشكيل عصابة أحياء لغرض زرع الرعب.

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