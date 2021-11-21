بومرداس: القبض على 5 أشخاص زرعوا الرعب وسط الأحياء
تمكنت شرطة زموري بولاية بومرداس وبهدف التصدي للإعتداءات المتكررة على المواطنين العزل. والتصدي لمختلف الجرائم خاصة ما تعلق منها بعصابات الأحياء. من القبض على 5 أشخاص.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد قامت شرطة زموري ببومرداس بحجز سلاح أبيض محظور عبارة عن سيف من الحجم الكبير. وإلقاء القبض على خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 31 سنة زرعوا الرعب وسط المواطنين.
وجاءت العملية _حسب المصدر نفسه_ بعد عدة شكاوى لإعتداءات متكررة بواسطة أسلحة بيضاء في بومرداس. حيث قام هؤلاء المسبوقين قضائيا بتشكيل مجموعة أشرار يهددون أمن المواطنين و ممتلكاتهم.
كما تمكنت عناصر الشرطة من إيقافهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن تهمة تشكيل عصابة أحياء لغرض زرع الرعب.
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درك بومرداس يوقف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد بولاية بومرداس، من توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية.
وفي هذا السياق أفاد بيان لدرك ولاية بومرداس، أنه بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الأحد بولاية بومرداس مفادها وجود أشخاص يقومون بسرقة كوابل نحاسية من الاعمدة الكهربائية.
كما تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيهما مع حجز كوابل نحاسية وكماشة قاطعة كوابل وهواتف نقالة.
بالمقابل تم إقتياد الموقوفان الى مقر الفرقة الإقليمية من اجل مواصلة التحقيق.
توقيف جمعية أشرار وحجز 1227 قرص مهلوس
وتمكنت عناصر أمن ولاية بومرداس من توقيف جمعية أشرار وحجز 1227 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية.
وفي بيان لأمن ولاية بومرداس، أنه في إطار محاربة كل أشكال الجريمة خاصة منها جرائم المخدرات، عالجت مصالح أمن دائرة بودواو بأمن بومرداس قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار.
بالمقابل تم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع والاستهلاك حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
وفي هذا السياق، تم حجز كمية من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 1227 قرص مهلوس و 5 صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 474.62 غرام، 16 غرام من المخدرات الصلبة من مادة الهيروين.
بالمقابل تم حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مالي قدره 58 مليون ستنيم، حيث تم في هذه العملية توقيف 10 أشخاص مشبوهين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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