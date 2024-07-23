بومرداس.. انتشال جثة امرأة عمرها 60 سنة من شاطئ الصخرة المفتتة

تمكنت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة غريق من جنس أنثى في البحر بشاطئ الصخرة المفتتة بولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية المدنية فإن الأخيرة، تدخلت على الساعة 10 سا و48 دقيقة من أجل انتشال جثة غريق في البحر. بشاطئ الصخرة المفتتة المحروس “الراية حمراء” ببلدية و دائرة بومرداس.

ويتعلق الأمر بغريق من جنس أنثى تبلغ من العمر 60 سنة. تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.