بومرداس.. انتشال جثة شاب بعد سقوط سيارة في ميناء زموري

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب بميناء الصيد، ببلدية زموري، دائرة برج منايل، ولاية بومرداس.

وتدخلت المصالح ذاتها على الساعة 17:45 من أجل إخراج شخص كان داخل سيارة سقطت بميناء الصيد في زموري.

الضحية يبلغ من العمر 35 سنة تم إخراجه متوفيًا، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. كما تم إخراج السيارة.

العملية سخرت لها شاحنة إنقاذ، سيارة إسعاف، زورق نصف صلب، و4 غطاسين.