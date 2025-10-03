بومرداس.. انتشال جثة شخص وانقاذ آخرين من داخل بركة مائية ببودواو

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من انتشال جثة شخص وانقاذ آخرين كانوا محصورين داخل بركة مائية، ببلدية بوزقزة قدارة، دائرة بودواو ولاية بومرداس.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت في حدود الساعة 15:20 من أجل البحث وإنقاذ أشخاص محصورين داخل بركة مائية بمنطقة صخرية بقدارة، منحدرات بوكردان (بركة الشقور).

وأسفر التدخل عن انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وإنقاذ شخصين كانا عالقين بين الصخور، حيث قدّمت لهما الإسعافات الأولية وتم نقلهما إلى المستشفى المحلي. بينما تم نقل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

العملية تم تسخير لها شاحنتي إنقاذ، سيارتتي إسعاف، فرقة من الغطاسين، وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة GRIMP لولاية بومرداس.