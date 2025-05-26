بومرداس.. انتشال جثة غريق بشاطئ الصخرة السوداء

انتشلت مصالح الحماية المدنية، جثة غريق متوفى في البحر، بولاية بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فإن الضحية شاب يبلغ من العمر 20 سنة، توفي غرقا بالمكان المسمى شاطئ الصخرة السوداء.

وقد تم انتشال وإخراج جثته على الساعة 18سا 50د، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للإشارة، كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 18سا 00د من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ الصخرة السوداء، بلدية ودائرة بومرداس.