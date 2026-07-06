بومرداس.. انتشال جثة غريق مفقود في البحر

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، من انتشال جثة غريق مفقود في شاطئ القرصان ببلدية قورصو.

وحسب المصالح نفسها، تم انتشال الضحية متوفى صباح اليوم على الساعة 06سا15د بعد عملية بحث واسعة من طرف غطاسي الحماية المدنية لولاية بومرداس.

يشار أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت يوم 04 جويلية على الساعة05سا30 من أجل البحث عن الغريق المفقود، حيث سخرت لهذه العملية 16 غطاس، زورقين نصف صلب وسيارة إسعاف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور