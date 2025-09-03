بومرداس: اندلاع حريق بغابة يسر

اندلع اليوم حريق على مستوى غابة يسر بولاي بومرداس، حيث سارعت رجال الاطفاء لإهماده لتفادي انتشاره إلى مناطق أخرى.

وحسب بيان للحماية المدنية على منصة الفايسبوك فقد تم التدخل لاخماد الحريق الذي نشب في أدغال وأحراش قرية غمراسة، بلدية يسر.

وحسب البيان تم تسخير 10 شاحنات إطفاء، 43 عون بمختلف الرتب إضافة إلى دعم من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات. لولاية بومرداس.

أوكد البيان لأن عمليات الإخماد ما تزال جارية.مع مواصلة الجهود إلى غاية السيطرة النهائية على الحريق وضمان عدم انتشاره.