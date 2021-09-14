بومرداس.. اندلاع عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين

أعلنت مصالح الحماية المدنية ببومرداس، عن اندلاع عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن هذه الحرائق أسفرت عن حالات إختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات ولا توجد عليهم خطورة.

كما تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم من منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية، يضيف البيان.

هذا وقد تم تسخير جميع المعدات المادية والبشرية من أجل إخماد هذه النيران في ظرف وجيز والسيطرة عليها.

إضافة إلى ذالك، تم تدعيم عمليات إخماد النيران التي تبقى متواصلة لحد الساعة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية التدريب والتدخل.