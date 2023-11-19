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بومرداس.. انقطاع التزود بالغاز غدا بهذه البلديات

بقلم ع.ع
بومرداس.. انقطاع التزود بالغاز غدا بهذه البلديات
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أعلنت مديرية التوزيع لبومرداس، اليوم الأحد، عن انقطاع في التموين بالطاقة الغازية وذلك يوم الاثنين 2023/11/20 ابتداء من الساعة 20:00 ببلدية سي مصطفى.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن سبب انقطاع التموين راجع لأشغال تدعيم محطة التوزيع العمومي للغاز. كما أشارت ان انقطاع التموين يستمر إلى غاية انتهاء الأشغال.

كما أوضح المصدر نفسه، أنه للمزيد من المعلومات الإتصال برقم مركز الاتصال 3303 في الخدمة 24/24 سا – 7/7 أيام.

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