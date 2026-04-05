بومرداس تحتضن الماراثون الوطني للصورة الفوتوغرافية للشباب

احتضنت ولاية بومرداس، فعاليات الماراثون الوطني للصورة الفوتوغرافية للشباب، في تظاهرة فنية مميزة عكست شغف المشاركين بعالم التصوير، وعرفت حضوراً واسعاً لشباب من مختلف ولايات الوطن.

وتم تنظيم هذه التظاهرة، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية بومرداس وديوان مؤسسات الشباب.وبمبادرة من رابطة الإعلام والاتصال لشباب بومرداس.

انطلاقة قوية ومشاركة وطنية واسعة

انطلقت فعاليات الماراثون وسط أجواء حماسية، حيث توافدت الوفود المشاركة من مختلف أنحاء البلاد. حاملة معها تجاربها وإبداعاتها في مجال التصوير الفوتوغرافي

مسابقات ميدانية لاكتشاف جمال دلس

عرفت فعاليات الماراثون إجراء مسابقة ميدانية، حيث توجّه المشاركون بعدساتهم لاكتشاف مدينة دلس. أين أتيح للمشاركين توثيق لحظات مميزة تجمع بين التراث، البحر، والحياة اليومية، في لوحات فوتوغرافية تعكس تنوع وغنى المنطقة

خرجات سياحية تجمع بين الطبيعة والإبداع

تضمن برنامج الماراثون أيضاً خرجات سياحية مميزة، أبرزها الرحلة إلى غابة زموري. والتي شكلت فرصة للمشاركين لاكتشاف جمال الطبيعة الخلابة.

وامتزجت خلال هذه الخرجة عدسات المصورين بسحر المكان، حيث التُقطت صور إبداعية جسّدت التناغم بين الفن والطبيعة. وصُنعت ذكريات فنية وإنسانية لا تُنسى.

اختتام بتكريم الفائزين وتشجيع المواهب

اختُتمت فعاليات الماراثون في أجواء إبداعية مميزة، تحت إشراف مدير الشباب والرياضة لولاية بومرداس، الشافعي غضبان، وبحضور عدد من إطارات القطاع.

وقد تميّز حفل الاختتام بتكريم الفائزين في مختلف فئات المسابقة، إلى جانب تكريم المؤطرين والمنظمين. تقديراً لجهودهم في إنجاح هذه التظاهرة الوطنية.