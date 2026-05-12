بومرداس.. تحويل حركة السير على مستوى خميس الخشنة

أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة مستعملي الطريق السيارA2 عن تحويل مؤقت لحركة السير على مستوى خميس الخشنة - النقطة الكيلومترية 450+578، ولاية بومرداس، في اتجاه الجزائر – البويرة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء جاء في إطار مواصلة الأشغال على مستوى الطريق السيّار شرق–غرب. بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومديرية الأشغال العمومية.

هذا وقدمت الجزائرية للطرق السيّارة، اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، مؤكدة اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتسهيل حركة السير.

كما دعت مستعملي الطريق السيّار إلى توخّي الحيطة والحذر، واحترام إشارات الأشغال المؤقتة، حفاظًا على سلامتهم.

