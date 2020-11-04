بومرداس: تدشين متوسطة وابتدائية بقورصو

أشرف اليوم الأربعاء، والي ولاية بومرداس، يحيى يحياتن، على افتتاح الموسم الدراسي 2020/ 2021 للطورين المتوسط والثانوي.

وتم هذا بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية وبحضور مدير التربية، رئيس دائرة بومرداس، المدير بالنيابة لمديرية التجهيزات العمومية.

بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لقورصو بالنيابة، حيث تزامن الافتتاح مع الاحتفالات بالذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية.

وكانت بداية الزيارة من بلدية قورصو، حيث تم تدشين متوسطة تحمل اسم المجاهد المتوفي محساس محفوظ بطاقة إستعاب 789 تلميذ.

أين وقف الوالي على مدى تطبيق البروتوكول الصحي الواجب تطبيقه على مستوى المؤسسات التربوية.

وانتقل بعدها إلى بن رحون بنفس البلدية، حيث تم تدشين المدرسة الإبتدائية حي 400 مسكن عمومي إيجاري بطاقة إستعاب 500 تلميذ.

وبلغ العدد الاجمالي للتلاميذ المتمدرسين لهذه السنة في طور المتوسط بأزيد من 85736 تلميذ، والطور الثانوي بأكثر من 33185 تلميذ.

وتمنى الوالي سنة دراسية موفقة لكافة التلاميذ، الأسرة التربوية وكل عمال القطاع، كما دعا الجميع الى الالتزام بالبروتوكول الصحي الوقائي.