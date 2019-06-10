بومرداس: ترحيل أكثر من 1000 عائلة نهاية الشهر

استكملت بلدية “بودواو”، في بومرداس، كل التحضيرات لترحيل 1005 عائلة، إلى سكنات اجتماعية لائقة، عبر الولاية، في 23 جوان الجاري.

وحسبما أفاد به يوم الإثنين، رئيس دائرة بودواو، لـ”واج”، فقد تم الانتهاء من دراسة الملفات، والفصل في كل الطعون المودعة، من أجل تنفيذ عملية الترحيل.

واكد ذات المسؤول، بأن عملية الترحيل المبرمجة، ستمس العائلات التي تشغل 11 موقعا للشاليهات المنتشرة عبر البلدية.

حيث تم تنصيب هذه الشاليهات، غداة زلزال 21 ماي2003 .

و ستكون عملية الترحيل المذكورة، متبوعة مباشرة بعمليات هدم و إزاحة الشاليهات نهائيا من موقعها.

وكذا استرجاع العقار، الذي بنيت فوقه تلك الشاليهات، لاستغلاله في تشييد مرافق عمومية.