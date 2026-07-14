بومرداس: ترحيل وإعادة إسكان 219 عائلة من قاطني الشاليهات بزموري

تم صبيحة اليوم الثلاثاء، بولاية بومرداس، ترحيل وإعادة إسكان 219 عائلة من قاطني الشاليهات بحي الزعاترة ببلدية زموري، نحو سكنات عمومية إيجارية جديدة تتوفر على كافة شروط الراحة و ذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى توفير سكن لائق يضمن الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين ومواصلة تنفيذ البرنامج الولائي الرامي إلى القضاء النهائي على السكنات الجاهزة (الشاليهات) والسكنات الهشة.

وجرت هذه العملية تنفيذاً لتعليمات فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس، بحضور مدير السكن للولاية، رئيس دائرة برج منايل، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زموري، مصالح الولاية، المصالح الأمنية، الحماية المدنية، إطارات خلية السكن لديوان الولاية إلى جانب المصالح التقنية والإدارية المعنية.

كما تم تسخير كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية، وتعبئة مختلف المتدخلين لضمان السير الحسن للعملية.

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