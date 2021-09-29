بومرداس: ترحيل 1013عائلة من ساكني شاليهات قورصو

إنطلقت صبيحة اليوم الأربعاء، عملية إعادة إسكان ما يقارب 1013 عائلة من ساكني شاليهات قورصو. في إطار سلسلة إعادة الإسكان للقضاء على الشاليهات.

ومست العملية 398 عائلة تم ترحيلها إلى مشروع 400 مسكن عمومي إيجاري بن رحمون ببلدية قورصو. و615 عائلة إستفادت سكنات من مشروع 2200 مسكن عمومي إيجاري ببن مرزوقة ببلدية بودواو.

ويُذكر أنه تم القضاء على 12052 شالي على مستوى ولاية بومرداس، أي أكثر من 80% من أصل 14917شالي. وبقيت حاليا 20% أي 2865 شالي سيتم القضاء عليها لاحقا وفق تقدم الأشغال في المشاريع السكنية المتواجدة بالولاية.

على أن يتم استرجاع 20 هكتار من أجل توطين ابتدائية و 150 ترقوي مدعم كانوا يعانون من مشكل نقص العقار.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details…