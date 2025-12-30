بومرداس.. ترحيل 161 عائلة من قاطني الشاليهات بتيجلابين

انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء، عملية ترحيل وإعادة إسكان قاطني الشاليهات ببلدية تيجلابين بولاية بومرداس، على مستوى حي بني فودة ومحساس، وهذا تنفيذا لتعليمات فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس، وفي إطار القضاء على السكنات الهشة.

وأوضحت مصالح الولاية، أنه سيتم ترحيل قاطني الشاليهات نحو سكنات جديدة بحي 300+450 الكرمة ببلدية بومرداس. وذلك في إطار القضاء النهائي على 161 وحدة سكنية هشة من نمط الشاليهات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتتم العملية بحضور رئيسة دائرة بومرداس، رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبمرافقة مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية. إلى جانب إطارات ديوان الولاية ومختلف المصالح التقنية والإدارية المعنية.

وأشار المصدر نفسه، أنه سيتم استرجاع وعاء عقاري هام لبعث مشاريع عمومية مستقبلا لصالح المواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور