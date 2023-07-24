بومرداس: تسجيل 12 حريقا وعملية الإخماد متواصلة

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، عن تسجيل 12 حريقا عبر عدة نقاط منذ 8:00 صباحا الى غاية الساعة 14:00.

وتم اخماد حريق واحد كليا ومنعه من الانتشار الى السكنات والممتلكات على مستوى قرية تيحراقين بلدية برج منايل. فيما تبقى 11 حريق عملية الاخماد متواصلة فيها لحد الساعة.

ويتعلق الأمر بغابة بلدية الاربعطاش، قرية ماتوسة بلدية شعبة العامر، غابة تيمزريت. قرية تيزي نعلي سليمان برج منايل، قرية حصار بلدية أعفير، قرية الغزلة بني عمران، قرية ونوغة بلدية يسر. قرية بومراو بلدية الناصرية، قرية بلحسنات بلدية تيجلابين، قرية مبربية بلدية تيجلابين، قرية احسامن بلدية الناصرية.

وتم تسخير جميع المعدات البشرية و المادية بما فيها الرتل المتنقل لحرائق الغابات. كما تم التدعيم بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل

وأشارت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس أن الوضع متحكم فيه دون تسجيل خسائر بشرية.