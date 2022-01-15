بومرداس: تسجيل 2470 مخالفة مرورية وسحب 480 رخصة سياقة
سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بومراس خلال شهر ديسمبر المنصرم 2470 مخالفة مرورية مرتكبة من طرف أصحاب المركبات بمختلف أنواعها داخل إقليم الاختصاص.
وفي بيان لأمن الولاية فقد كما تم تحرير 197 مخالفة بواسطة جهاز الرادار. وهذا من أجل ردع فئة سواق المركبات، المخالفين لقواعد السرعة القانونية في الوسط الحضري.
كما تم تسجيل 9 حوادث مرورية، خلفت 10 جرحى بدون تسجيل وفيات.
كما سجلت المصلحة 143 جنحة مرورية و 30 حالة وضع في الحظيـرة إضافة إلى سحب 480 رخصة سياقة.
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بومرداس: الإطاحة بجماعة إجرامية و حجز 5892 قرص مهلوس
كما تمكنت شـرطة بومـرداس من الاطاحة بجماعة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 5892 قرص مهلوس.
وفي بيان لأمن الولاية فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس من توقيف ثلاثة اشخاص،
مشتبه فيهم تورطوا في جرائم المخدرات و الأقراص المهلوسة.
حيث تمت العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بترويجها و بيعها و كذلك تخزينها.
أين تم إستغلال كل ما يفيد التحقيق لتتمكن عناصر الفرقة من توقيفهم، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 5892 قرص من نوع بريقابالين.
إلى جانب كمية من المخدرات صنف القنب الهندي مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم و سيارتين سياحيتين.
بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، حيث تم تحويل الأشخاص الموقوفين لإنجاز ملفات قضائية في حقهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
بومرداس: توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من معالجة قضيتين إجراميتين، تم من خلالها توقيف على 6 اشخاص،
وهذ في إطار مكافحة شتى أشكال الجريمة في الوسط الحضري، بهدف المحافظة على أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح عن حجز كمية من المخدرات قدرت بثلاثة كلغ من نوع القنب الهندي، بالإضافة إلى 580 من المؤثرات العقلية.
ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.