بومرداس: تسجيل 2470 مخالفة مرورية وسحب 480 رخصة سياقة

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بومراس خلال شهر ديسمبر المنصرم 2470 مخالفة مرورية مرتكبة من طرف أصحاب المركبات بمختلف أنواعها داخل إقليم الاختصاص.

وفي بيان لأمن الولاية فقد كما تم تحرير 197 مخالفة بواسطة جهاز الرادار. وهذا من أجل ردع فئة سواق المركبات، المخالفين لقواعد السرعة القانونية في الوسط الحضري.

كما تم تسجيل 9 حوادث مرورية، خلفت 10 جرحى بدون تسجيل وفيات.

كما سجلت المصلحة 143 جنحة مرورية و 30 حالة وضع في الحظيـرة إضافة إلى سحب 480 رخصة سياقة.

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