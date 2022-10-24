بومرداس: تسجيل 32 حريقا وإتلاف 22 هكتار خلال يوم واحد

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، 32 حريقا تسبب في إتلاف أكثر من 22 هكتار خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الحماية المدنية لولاية بومرداس خلال 24 ساعة الاخيرة والمتعلقة بالحرائق. من أجل 32 حريق عبر عدة نقاط على مستوى إقليم ولاية بومرداس.

كما تم تسجل أهم الحرائق بحوش محمود سيدي داود بحوالي 1.5 هكتار. وقرية الطرفة بلدية يسر حوالي 02 هكتار. بالإضافة كذلك إلى بن يونس بلدية زموري حوالي 08 هكتارات. وحي المحجر بلدية رأس جنات حوالي هكتارين. وكذلك بلدية أعفير حوالي هكتارين. وقارة مصطفى بلدية أولاد موسى حوالي هكتار.

كما سجلت الحرائق بحي الدهوس بلدية تيجلابين حوالي هكتارين. وقرية أولاد علي بلدية رأس جنات حوالي هكتار واحد. وكذا دوار بن حدهم بلدية بومرداس حوالي هكتارين. وحريق مدجنة على مستوى حي المرملة. أين تم إخماد جميع الحرائق و منعها من الانتشار مع حماية السكان المجاورين.

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تسجيل 38 حريقا وإتلاف 20 هكتار ببومرداس

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس، 38 حريقا أدت إلى إتلاف 20.5 هكتار من الأراضي. وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت عدة تدخلات بولاية بومرداس خلال 24 ساعة الاخيرة والمتعلقة بالحرائق. حيث تم تسجيل 38 حريق أهمها دوار اولاد بختي بلدية أولاد عيسى بحوالي هكتارين. بالإضافة كذلك إلى قرية البهاليل بلدية أعفير أتلفت حوالي 03 هكتار. بالإضافة كذلك إلى اولاد بن تافات بلدية يسر حوالي 05 هكتار. كما سجلت حريق بعين عسيلة بلدية أولاد عيسى حوالي 03 هكتار، قرية تيزغوين بلدية دلس حوالي 2.5 هكتار وبن والي بلدية رأس جنات حوالي 1.5 هكتار. وكذا الحمري بلدية يسر حوالي هكتارين. بالإضافة كذلك إلى جلولة بلدية الخروبة أين أتلف حوالي 1.5 هكتار. كما تم إخماد جميع الحريق و منعها من الانتشار مع التركيز على حماية السكان دون تسجيل إصابات

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