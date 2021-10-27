بومرداس: تسجيل 86 مخالفة تتعلق بالبيئة والعمران في سبتمبر الماضي

تواصل فرق شرطة العمران و حماية البيئة. بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بومرداس نشاطاتها الردعية ضد المخالفين داخل الوسط الحضري حيث تم تسجيل 86 تدخل شهر سبتمبر من السنة الجارية.

وفي بيان لذات المصالح فقد قامت هذه الأخيرة، بمعاينة ورفع جميع المخالفات المتعلقة بالبيئة و العمران و كذا الصحة العمومية حفاظا على سلامة المواطنين و ممتلكاتهم، خاصة في ظل الظرف الصحي الراهن.

حيث بالموازاة مع مرافقة المواطن بتوعيته بالمخاطر التي تنجر عن السلوكيات السلبية، تم ردع المخالفين من خلال تسجيل 86 تدخل خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية.

متمثلة في 40 تدخل في مجالات العمران، البيئة، الصحة العمومية المياه. إضافة إلى 46 تدخل في مجال محاربة التجارة غير الشرعية وهذا حفاظا على الصحة العامة للمواطن.

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