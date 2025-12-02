بومرداس.. تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز

أصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بوسط المدينة، بلدية جنات، بولاية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا00د، لأجل إسعاف خمسة أشخاص من عائلة واحدة. تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بوسط المدينة، بلدية جنات، دائرة برج منايل.

مشيرة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 03 و38 سنة، كانوا يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

