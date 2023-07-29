بومرداس: تشييع جنازة المرحوم عوداش محمد من ضحايا الحرائق

شعيت أمس جنازة المرحوم عوداش محمد من ضحايا الحرائق بقراية ونوغة بلدية يسر ولاية بومرداس في جو جنائزي مهيب .

وحضر مراسم الدفن والي بومرداس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وجمع غفير من المواطنين

المرحوم وافته المنية بمستشفى الحروق بزرالدة متأثرا بجرحه بعدما حاصرته ألسنة النيران التي مست عدة بلديات الولاية على غرار بلدية تميزرايت مؤخرا.

وأعرب الوالي لأسرة المرحوم عن أصدق التعازي والموساة،مؤكدا لهم تضامن الدولة مع كل أسر الضحايا في هذه الظروف العصيبة.