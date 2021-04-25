بومرداس: تفكيك جمعية أشرار تُزوّر الأوراق النقدية

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الأول بولاية بومرداس، من إلقاء القبض على جماعة أشرار تزور الأوراق النقدية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أعمار أفراد الشبكة تتراوح مابين 23 و 34 سنة، مقيمان بولاية بومرداس.

وجاءت العملية بعد تكثيف الدوريات الشرطية، أين لفت إنتباههم مركبة سياحية على متنها شخصين مشبوهين.

وتم توقيف الشخصين، حيث تم ضبط بحوزة المشتبه فيهما على 6 أوراق نقدية من فئتي 500 دج و1000 دينار.

كما تم حجز أجهزة إلكترونية كانت تستعمل في عملية نسخ الأوراق النقدية المزوّرة.

وقامت ذات المصالح، بتحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع تقديمهما أمام الجهات االقضائية المختصة إقليميا، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وتوزيع أوراق نقدية مقلّدة ذات سعر.