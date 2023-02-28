بومرداس.. تفكيك شبكة تنشط في مجال الصرف بطريقة مخالفة للتشريع

وضعت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن بومرداس، حد لشبكة إجرامية تنشط في مجال الصرف ونقل رؤوس الأموال بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم.

أوضحت الملازم الأول، كرجاني هاجر، مسؤولة خلية الاتصال أن الفرقة الاقتصادية والمالية، أن الشبكة تتكون من شخصين(49 و59 سنة) ينحدران من إحدى بلديات الولاية.

وتمت العملية،بعد تحريات كشفت بأن المشتبه فيهما كانا يقومان بإستغلال محل تجاري للتمويه من أجل ممارسة نشاط مشبوه في مجال الصرف.

وأضافت المتحدثة أنه تم ضبط بحوزة المشتبه فيهما إثر توقيفهما وتحويلهما للمصلحة المختصة،حوالي 5 مليون دج من عائدات بيع وشراء العملة الصعبة. ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية و آلة خاصة بحساب العملة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة.

وذلك بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها.

إضافة إلى توظيف قيم منقولة وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية. وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص.

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