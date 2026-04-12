بومرداس..تفكيك عصابة زرعت الرعب في الأحياء

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري نداء عبر الخط الأخضر 1548. مفاده نشوب شجار بالأسلحة البيضاء بأحد أحياء المدينة نتج عنه إخلال بالنظام العام ومساس بالسكينة العامة. ما أدى إلى ترويع وترهيب ساكنة الحي. لتقوم على اثرها الضبطية القضائية بمباشرة التحريات الحثيثة والفورية في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. الأمر الذي مكن في وقت قياسي من تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم تباعا.

كما تم ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأشكال، صاعق كهربائي، درع حديدي، كلب شرس.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.