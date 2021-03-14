بومرداس: تكريم موظفي الشرطة وأبنائهم وذوي الحقوق من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة

شرع أمن ولاية بومرداس، باطلاق أسبوع التوعية والتحسيس على مستوى كامل إقليم الاختصاص الحضري.

ويأتي هذا بمناسبة عطلة الربيع، وتزامنت مع إحياء اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة، المصادف لـ 14 مارس من كل سنة.

ويتم من خلال هذه النشاطات الجوارية استهداف مستعملي الطرقات، من فئة سواق المركبات بجميع أصنافها.

حيث يتم تقديم لهم توجيهات وتوصيات أمنية تتمحور حول أخطار التوقف العشوائي في الأماكن والممرات المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة.

وتم هذا تحت شعار “جنبا إلى جنب في خدمتهم”، والعمل على تذكير بواجبات السواق ومستعملي الطريق.

وهذا للالتزام باحترام قواعد قانون المرور وبالممارسات الحسنة اتجاه هذه الفئة من المجتمع.

و في ذات السياق تم تكريم موظفي الشرطة وأبنائهم وذوي الحقوق من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بمقر الأمن الولائي.