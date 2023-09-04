بومرداس.. تواصل اخماد الحرائق وعدم تسجيل أي خسائر بشرية

أكدت مصالح ولاية بومرداس، اليوم الإثنين، أن عملية اخماد الحرائق المندلعة في الولاية لاتزال متواصلة ولم يتم تسجيل وقوع أي خسائر بشرية وسط الساكنة.

وأوضح بيان للولاية أن المصالح المختصة تواصل عملية إخماد الحرائق المندلعة بعدد من غابات ولاية بومرداس. فيما تم التحكم في ألسنة النيران في عدد من بلديات التي اندلعت بها الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أين تم تسجيل 21حريقا وقد تم إخماد 19 حريقا اندلع خلال 24ساعة الاخيرة. ولم يتبقى سوى نقطتين من الحريق المندلع في كل من ڨدارة بلدية سوق الأحد .ومنطقة اولاد صالح بلدية الثنية ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية .

وأضاف المصدر أن عناصر الحماية المدنية وبالتنسيق مع مصالح الغابات والمؤسسات الأخرى. على غرار الجزائرية للمياه بولاية بومرداس يواصلون لإطفاء حرائق الغابات المحاذية للمناطق الآهلة بالسكان. وقد تحكم رجال الإطفاء في ألسنة النيران القريبة من السكان.

كما جندت مديرية الحماية المدنية ببومرداس جميع وحداتها العاملة بإقليم الولاية. كما تدعمت فرق الإطفاء بتجنيد الرتل المتنقل لحرائق الغابات عمليات الاخماد متواصلة.

وتم تدعيم وحدات التدخل المتواجدة في عين المكان 4 طائرات للوحدة الجوية للحماية المدنية الجزائرية. بالإضافة إلى تدعيم بالرتل المتنقل لحرائق الغابات التابع للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. وكذا الراجل المتنقل لحرائق الغابات لولاية البويرة. كما شارك اعوان الجزائرية للمياه وحدة بومرداس إلى جانب اعوان الحماية المدنية ومحافظة الغابات.ومؤسسات اخرى لاخماد النيران المندلعة ببلدية الثنية بتسخير 5 شاحنات صهريج طيلة ليلة امس و لا تزال العملية متواصلة.

في حين تتابع خلية اليقظة ومواجهة حالات الطوارئ بالولاية عملها بتنسيق الجهود، رفقة، المصالح المعنية. للمتابعة المستمرة و الوقوف على الجهود المبذولة من أجل التحكم في ألسنة النيران.كما تبقى عملية الاخماد متواصلة دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

من جهته أعطى والي الولاية تعليمات بتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية مع إعطاء الأولوية في التدخل للمنازل القريبة من الحرائق لتفادي وقوع أي خسائر بشرية.