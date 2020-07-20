بومرداس: توزيع أزيد من 16 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2020

شرعت ولاية بومرداس، في توزيع أزيد من 16 ألف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، وفق رزنامة بدأت منتصف الشهر الجاري وتتواصل مع نهاية 2020.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، اليوم الإثنين، عن مدير السكن بالولاية، نبيل يحياوي، فإنه ومن بين أهم الحصص السكنية المبرمج توزيعها في هذا الإطار، تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، وتم برمجة لهذا الغرض توزيع ما يفوق 6200 وحدة سكنية.

بالإضافة إلى صيغة السكن الاجتماعي العمومي، بما يزيد عن 6500 وحدة سكنية أخرى.

وأضاف ذات المتحدث، أنه قد تمت برمجة ، نحو 1100 وحدة سكنية أخرى في صيغة السكن التساهمي المدعم، وقرابة 270 وحدة في صيغة الترقوي العمومي المدعم، ونحو 2000 إعانة مالية موجهة للبناء الريفي.

وحول نشر قوائم المستفيدين من السكن في مختلف صيغه، قال مدير السكن، بأنه قد تم إعادة تفعيل والرفع من وتيرة عمل لجان الدوائر المكلفة، وسيتم تدارك التأخر بإعداد ونشر مطلع كل شهر لقوائم المستفيدين الجدد.