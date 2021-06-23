بومرداس: توزيع 3183 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بمناسبة عيد الإستقلال

أعلنت ولاية بومرداس عن برمجة عملية ضخمة لتوزيع 3183 وحدة سكنية من مختلف الصيغ موزعة عبر إقليم الولاية. وهذا بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى 59 لعيد الإستقلال 05 جويلية 1962.

وحسب بيان مصالح الولاية فإن عملية توزيع السكنات تتوزع حسب الصيغ كمايلي:

السكن العمومي الإيجاري “الإجتماعي” 1104 وحدة منها 750 ببلدية برج منايل وكذا 96 وحدة ببلدية زموري في إطار القضاء على الشاليهات. بينما 258 موزعة ببلدية بومرداس.

بينما السكن البيع بالإيجار عدل 1347 وحدة موزعة عبر بلدية أولاد هداج بـ 670 وحدة سكنية. وكذا 677 مسكن عبر بلدية زموري.

أما فيما يخص السكن الترقوي العموي lpp فحصتها 214 وحدة سكنية وزعت بكل من 34 ببلدية أولاد هداج. وكذا 80 ببلدية خميس الخشنة وأيضا 100 ببلدية يسر.

وجاءت حصة السكن الترقوي المدعم بـ 168 وحدة سكنية منها 36 ببلدية بومرداس. بينما تحصلت بلدية الثنية “الصغيرات على 100 وحدة في حين بلدية بودواو حصتها 32 وحدة سكنية.

وتملث حصة السكن الريفي في 350 غلاف مالي موزعة عبر عبر مختلف البلديات

كما أشار بيان ذات المصالح أنه سيتم دعوة ممثلين عن كل حصة بالإضافة إلى المرقين العموميين والخواص يوم توزيع السكنات التي ستجري بمقر الولاية.