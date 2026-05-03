بومرداس..توقف الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر رأس جنات2

أعلنت الجزائرية للمياه - وحدة بومرداس، اليوم الأحد، عن تسجيل توقف في الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر رأس جنات 2. ابتداءً من يوم الثلاثاء 5 ماي وذلك لمدة 10 أيام. وهذا في إطار أشغال الصيانة الدورية المبرمجة.

كما طمأنت الجزائرية للمياه زبائنها بضمان استمرارية توزيع الماء الصالح للشرب خلال فترة اشغال الصيانة. وهذا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من وسائل مادية وبشرية. واستغلال كل الموارد المائية المتوفرة على مستوى الولاية.

ودعت المؤسسة، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء خلال هذه الفترة. كما أكدت التزامها التام بضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء الشروب.

