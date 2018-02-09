بومرداس.. توقيف المعتدين على صيدلـي وسرقة 270 قرص مهلوس منه

القت مصالح الامن ببومرداس القبض على المتورطين في الاعتداء صيدلي و سرقة من داخل صيدليته بوسط المدينة.

وبعد تلقى نداء من الضحية، قامت عناصر الشرطة على الفور بالتنقل و معاينة المكان ومن ثم أخذ معطيات بالمشتبه فيهم.

أين تم القبض على 3 مشتبه بهم و إسترجاع مركبة على مستوى واجهة البحر .

وبعد تفتيش المركبة والأشخاص تم العثور على الف 60 دج وقطع من المخدرات مجزأة و مهيأة للبيع.

ومواصلة للتحريات والأبحاث تم تحديد هوية 3 أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية.

تم توقيفهم بناء على إذن تمديد الاختصاص والتفتيش إلى بلدية الأخضرية، تم من خلالها استرجاع 270 قرص مهلوس.

ليتم تحويلهم إلى المصلحة واستكمال إجراءات التحقيق ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.